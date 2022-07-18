Курс долара почав падіння, але не скрізь: яка ситуація у банках та на "чорному" ринку

У понеділок, 18 липня, курс валют на чорному ринку в Україні зріс у ціні, причому в банках вартість американської та європейської валюти, навпаки, знизилася, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані моніторингу оголошень про купівлю-продаж валюти на сайті kurs.com.ua, а також порталу "Мінфін".

Так, станом на ранок 18 липня середній курс долара на валютному аукціоні порівняно з п'ятницею зріс на 13 копійок у продажу до 37,35 грн/$, а в купівлі – на 8 копійок до 37,14 грн/$. Після полудня американська валюта тримає висхідний тренд в обмінниках.

Євро також подорожчало на 22 копійки порівняно з п'ятницею – воно зросло в ціні до 37,58 грн/€. У покупці середній курс зріс на 18 копійок, до 37,27 грн/€.

При цьому в банках порівняно з п'ятницею ціна за долар і євро, навпаки, впала. Так, готівковий курс долара знизився на 20 копійок у продажу (до 37,5 грн/$) та на 30 копійок – у купівлі (до 36,8 грн/$). Євро втратило у продажу 13 копійок і у понеділок коштує 37,65 грн/€. У покупці його курс становить 36,7 грн/€, що на 12 копійок нижче, ніж у п'ятницю.


Марія Швець, Апостроф





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