В США дозволили торгувати з Росією певними категоріями товарів

Сполучені Штати Америки дозволили торгувати своїм компаніям з Росією, якщо угоди пов’язані з продовольчими товарами, добривами, медичним обладнанням та ліками. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США .

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, які стосуються російських продуктів харчування, насіння, добрив, репродуктивного матеріалу для вирощування тварин, ліків і медичного обладнання.