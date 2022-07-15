В США дозволили торгувати з Росією певними категоріями товарів

Сполучені Штати дещо пом'якшили санкції проти країни-агресорки, інформує ZN.ua.

Сполучені Штати Америки дозволили торгувати своїм компаніям з Росією, якщо угоди пов’язані з продовольчими товарами, добривами, медичним обладнанням та ліками. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, які стосуються російських продуктів харчування, насіння, добрив, репродуктивного матеріалу для вирощування тварин, ліків і медичного обладнання.

Також в Мінфіні пояснили застосування санкцій щодо РФ у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг. Зокрема, США тимчасово (до 16 грудня) дозволили проведення операцій з колишньою дочірньою компанією російського «Газпрому» компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії «Альфа-Банку» в Казахстані (JSC Alfa Bank).


Олександр Кричковський, ZN.ua





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