З початку повномасштабної війни РФ постачає рекордні обсяги нафтопродуктів на Близький Схід — Bloomberg

Збільшення обсягу поставок на Близький Схід не допоможе Росії компенсувати зниження європейського імпорту, який після початку війни скоротився більш ніж на 0,5 млн барелів на добу, зазначає Bloomberg, інформує ZN.ua.

З кінця лютого 2022 року, розв'язавши повномасштабну війну проти України і потрапивши під санкції Заходу, Росія почала поступово збільшувати обсяг постачання нафтопродуктів на Близький Схід, повідомляє Bloomberg.

У червні експорт досяг рекордних з 2016 року 155 тисяч барелів на добу. Аналітики компанії Vortexa вважають, що в липні обсяг поставок має досягти ще більшого значення - 220 тисяч барелів на добу.

Більшу частину цього імпорту становить мазут, меншу - бензин, авіаційне та дизельне паливо.

Більше третини всіх російських постачань потрапляє на нафтовий термінал ОАЕ, розташований у порту Фуджейра. Під час завантаження в резервуари для зберігання нафтопродукти можуть змішуватися, що значно ускладнює процес визначення їх походження.

На думку нафтового аналітика Turner, Mason&Co. Джонатана Лейта, у майбутньому близькосхідні країни можуть почати постачати на європейський ринок російське паливо під виглядом свого.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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