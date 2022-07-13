З початку повномасштабної війни РФ постачає рекордні обсяги нафтопродуктів на Близький Схід — Bloomberg

З кінця лютого 2022 року, розв'язавши повномасштабну війну проти України і потрапивши під санкції Заходу, Росія почала поступово збільшувати обсяг постачання нафтопродуктів на Близький Схід, повідомляє Bloomberg .

У червні експорт досяг рекордних з 2016 року 155 тисяч барелів на добу. Аналітики компанії Vortexa вважають, що в липні обсяг поставок має досягти ще більшого значення - 220 тисяч барелів на добу.

Більшу частину цього імпорту становить мазут, меншу - бензин, авіаційне та дизельне паливо.

Більше третини всіх російських постачань потрапляє на нафтовий термінал ОАЕ, розташований у порту Фуджейра. Під час завантаження в резервуари для зберігання нафтопродукти можуть змішуватися, що значно ускладнює процес визначення їх походження.

На думку нафтового аналітика Turner, Mason&Co. Джонатана Лейта, у майбутньому близькосхідні країни можуть почати постачати на європейський ринок російське паливо під виглядом свого.