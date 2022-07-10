Підробіток на літо у Чехії: скільки платять українцям, і які вакансії відкриті

У Чехії влітку вистачає вакансій для сезонного підробітку, на які беруть і українців. Серед актуальних пропозицій – вакансії з повним робочим днем та частковою зайнятістю. Влаштуватися на літній підробіток у Чехії можна з 15 років.

Підробіток на літо: скільки платять українським біженцям у Чехії, і які вакансії відкриті

Наприклад, компанія Datart у Ліберці запрошує на роботу на неповний робочий день громадян від 18 років та пропонує їм оплату 120 крон на годину.

Компанія Rengl платить 170 крон на годину за поклейку плакатів у вихідні в Чеській-Будейовіце.

Компанія SC&C шукає людей для проведення соціальних опитувань в Усті-над-Лабемі та Чеську-Будейовіцах. Працівникам платять 150 крон за одну заповнену анкету.

На неповний робочий день можна влаштуватися в Чехії наглядачами за домашніми собаками чи кішками. У Ліберцях пропонують від 100 до 300 крон на годину.

Є робота на неповний робочий день та в аптеках, деяких кафе та супермаркетах, куди також можуть влаштувати українців: McDonald's, ?esk? po?ta, Tesco, Albert, Penny Market, Billa та Teta.

Підробіток на літо: скільки платять українським біженцям у Чехії, і які вакансії відкриті
На літо в Чехії можна влаштуватись пекарем-кондитером і заробляти від 1000 до 1800 євро на місяць. В готельному бізнесі цілий рік відкрито вакансії покоївок. Часткова зайнятість може бути і заводах і фабриках.

Раніше повідомлялося, що українські біженці у Латвії відмовилися від сезонної роботи за 25 євро на день.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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