Долар дорожчатиме: що відбувається на «чорному ринку» та які прогнози

За два дні американська валюта подорожчала майже на 70 копійок, інформує ZN.ua.

Долар дорожчатиме: що відбувається на «чорному ринку» та які прогнози

На поточних вихідних, 9 та 10 липня, долар суттєво підскочив у ціні. Порівняно з даними 8 липня, вартість долара зросла на 67 коп. у продажу та на 45 коп. у покупці. Експерти прогнозують, що долар і надалі дорожчатиме.

За словами експертів, основна причина – емісія гривні. Тобто НБУ вже «надрукував» дуже багато гривні, але, на жаль, це залишається основним джерелом фінансування бюджетного дефіциту, яке через війну критично зросло.

Як свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України", станом на 11 годину за київським часом вартість долара в купівлі зросла до 36,51 грн (9 липня була 36,15 грн), у продажу - 36,91 грн (9 липня була 36, 6 грн).

Експерти не відкидають, що до осені долар подорожчає до 40 грн/дол.


Олена Середа, ZN.ua





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