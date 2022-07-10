Канада поверне Німеччині підсанкційну турбіну Nord Stream

Канада погодилася експортувати турбіну для природного газу до Німеччини для використання в газопроводі Nord Stream, видавши «обмежений за часом і відкликаний» дозвіл, щоб звільнити її від санкцій щодо російської нафтогазової галузі, пише Bloomberg .

Рішення прийнято через заперечення уряду України та великої української діаспори в Канаді, згідно з якими, повернення турбіни підірве запроваджений у зв’язку з агресією Кремля режим санкцій.

Німецькі офіційні особи закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття трубопроводу “Північний потік” і перешкодить здатності Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

У заяві, оприлюдненій у суботу, міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що дозвіл на експорт було видано після тривалих обговорень з «нашими європейськими друзями та союзниками», а також з Міжнародним енергетичним агентством.

«Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін «Північного потоку-1» до Німеччини», — йдеться у заяві Wilkinson’s.