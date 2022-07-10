Німці приймають душ у середньому 10 хвилин, але навіть п'ять хвилин – це надто довго – голова Мінфіну ФРН

Основний акціонер найбільшого в Німеччині імпортера газу, фінський держконцерн Fortum, вважає, що саме Берлін повинен вжити заходів для забезпечення роботи компанії, повідомляє "Голос Америки" . У Берліні думають інакше.

Між Німеччиною та Фінляндією виникла суперечка щодо вартості порятунку компанії-імпортера газу Uniper. Основний акціонер Uniper, фінська державна енергокомпанія Fortum, відхилила заклик міністра економіки Німеччини про допомогу у порятунку постраждалої компанії.

Uniper, найбільший імпортер газу в Німеччині, на цьому тижні звернувся до уряду країни за фінансовою допомогою, попередивши, що збитки через скорочення постачання з Росії та різке зростання цін на газ можуть досягти цього року 10 млрд євро.

Однак міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що основний акціонер Uniper, фінська державна енергетична компанія Fortum, теж має зробити свій внесок у порятунок.

“Він [Uniper] належить тим, хто є платоспроможним і може надати підтримку, — сказав Хабек, який також є міністром енергетики, в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk. — Тому правильно розглядати моделі, в яких також власники виконують свої зобов'язання”.

Фінський концерн Fortum, який запропонував передати своє німецьке підприємство Uniper у державну власність Німеччини, відповів, що вже надав компанії кредити та гарантії на 8 млрд. євро.

"Німецький бізнес із забезпечення безпеки постачання повинен належати державі, яка має необхідну високу кредитоспроможність", оскільки ціни на газ можуть продовжувати зростати, заявив в електронному листі генеральний директор фінського держконцерну Fortum Маркус Раурам.

Справді, для Фінляндії, економіка якої у 13 разів менша, ніж у Німеччини, це серйозна проблема. “Порятунок Uniper – питання європейського значення, – заявив міністр Фінляндії з питань взаємодії з ЄС Тітті Туппурайнен. — Ми наполегливо закликаємо до того, щоб критично важливі для системи підприємства Uniper, які є під загрозою, були... взяті під контроль державою”.

У той час як у Росії заявляють про технічні проблеми з прокачуванням газу Північним потоком, західні уряди називають це приводом, за допомогою якого Москва відповідає на руйнівні санкції, введені у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Німеччина виділила 15 млрд євро на закупівлю газу в інших країнах, щоб до зими газосховища було заповнено, при цьому влада закликала суспільство до економії енергії. Хабек попередив, що якщо ціни на газ зростуть ще більше, цього може виявитися недостатньо.

“Німці приймають душ у середньому 10 хвилин, – сказав він. – І я думаю, що навіть п'ять хвилин – це надто довго”.

Деякі житлові асоціації вже заявили, що цієї зими вони знизить температуру опалення в будинках і квартирах, і Хабек сказав, що опалення на робочих місцях також може бути знижено.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у суботньому відеозверненні, що питання енергетичної безпеки займатимуть Німеччину "найближчими тижнями, місяцями та роками".