Псевдоволонтер обдурив бійців ЗСУ і безслідно зник із грошима: обіцяв придбати тактичний одяг

українські військові, бійці ЗСУ

В Обухівському районі Київської області поліція затримала псевдоволонтера, який привласнив кошти на придбання тактичного одягу.

Про це очільник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

«Одні роблять усе можливе, аби посприяти перемозі Україні в цій війні, а цей 22-річний псевдоволонтер вирішив ще й нажитись злочинним шляхом. Пообіцяв бійцям придбати тактичний одяг, а щойно отримав кошти, безслідно зник», - зазначив Нєбитов.

Поліція знайшла чоловіка в Обухівському районі, тепер він буде відповідати за скоєне, підкреслив Нєбитов.


Алексей Ионов, politeka.net





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