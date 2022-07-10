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2022-07-10
Псевдоволонтер обдурив бійців ЗСУ і безслідно зник із грошима: обіцяв придбати тактичний одяг
В Обухівському районі Київської області поліція затримала псевдоволонтера, який привласнив кошти на придбання тактичного одягу.
«Одні роблять усе можливе, аби посприяти перемозі Україні в цій війні, а цей 22-річний псевдоволонтер вирішив ще й нажитись злочинним шляхом. Пообіцяв бійцям придбати тактичний одяг, а щойно отримав кошти, безслідно зник», - зазначив Нєбитов.
Поліція знайшла чоловіка в Обухівському районі, тепер він буде відповідати за скоєне, підкреслив Нєбитов.
Алексей Ионов, politeka.net