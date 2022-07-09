Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться

Під час війни усі працездатні українці мають або воювати, або працювати. Безробітні отримуватимуть допомогу із центрів зайнятості лише протягом одного місяця свого перебування у статусі безробітного. Далі їм або знайдуть роботу, або позбавлять їх цього статусу та належних виплат.

Якщо протягом місяця для безробітних не знайдеться робочого місця, яке відповідає їхній освіті, досвіду та кваліфікації, їм запропонують участь у суспільно корисних роботах, характер та обсяг яких визначатиметься місцевими військовими адміністраціями. Такі умови викладено у постанові Кабміну, що стосується зайнятості безробітних у воєнний час.

"В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно до цієї концепції, у воєнний час держава не може дозволити собі розкіш утримувати безробітних упродовж року за гроші з бюджету. Усі працездатні громадяни мають або воювати, або працювати.

Характер суспільно корисних робіт та конкретні місця роботи визначатимуться місцевою владою. Люди, які мають медичні протипоказання, до таких робіт не залучатимуться.

Загалом безробітним можуть запропонувати такі види робіт:

ремонтно-відновлювальні роботи, які виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності;

розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництво захисних споруд цивільного захисту, створення найпростіших укриттів, протизсувних, протипаводкових, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

ремонт і будівництво житлових приміщень;

роботи з підтримки готовності захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням та їхньої експлуатації, пристосування існуючих наземних чи підземних приміщень під найпростіші укриття;

вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо;

сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, заготівля сіна);

надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, літнім громадянам, хворим та іншим особам, які не мають змоги самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та військового характеру;

організація забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій;

роботи із забезпечення сталого функціонування об'єктів підвищеної безпеки у разі надзвичайних ситуацій;

роботи, пов'язані з підтриманням громадського порядку;

упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водосховищ, русел річок, зміцнення дамб, мостових споруд;

заготівля дров для опалювального сезону;

ліквідація стихійних звалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів.

У разі відмови від суспільно корисних робіт безробітного знімають із реєстрації у центрі зайнятості та припиняють йому виплати. Суспільно корисні роботи будуть оплачуватись – у розмірі мінімальної зарплати 6500 гривень.

Нагадаємо, стали відомі реальні масштаби безробіття у нашій країні.