У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень

У Кіровоградській області суд арештував російські активи на суму понад 5,9 млрд гривень, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств на понад 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів.

Згідно з даними слідства, засновниками цих підприємств, а також власниками часток статутних капіталів є четверо громадян РФ . Росіяни проводили незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.