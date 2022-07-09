У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень

Накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, інформує ZN.ua.

У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень
© Радио Свобода

У Кіровоградській області суд арештував російські активи на суму понад 5,9 млрд гривень, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств на понад 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів.

Згідно з даними слідства, засновниками цих підприємств, а також власниками часток статутних капіталів є четверо громадян РФ. Росіяни проводили незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Щоб забезпечити збереження майна накладено арешт на частку громадян РФ у статутному капіталі. Триває досудове розслідування.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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