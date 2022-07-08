ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном "ЛАЗу"

Олігарх заблокував проведення аукціону з продажу заставного майна підприємства

ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном
Цех заводу "ЛАЗ"

Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно "Львівського автобусного заводу" у Львові, повідомляють у Державному бюро розслідувань.

«Велике українське підприємство ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі», - заявили у ДБР.

За інформацією слідства, російський бізнесмен розробив схему, як заблокувати аукціон з продажу заставного майна українським банком.

«Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно», - додали у відомстві.

Російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення). Тепер їм загрожує до 5 років в’язниці.


Артем Руденко, ZN.ua





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