Зарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годину

Зарплати у Німеччині відрізняються по регіонах. Якщо найнижчі оклади зафіксовані в Мекленбург-Передній Померанії та в Тюрінгії, то найбільше отримують мешканці Гамбурга та всі ті, хто працює у цьому місті.

У Німеччині мінімальна зарплата становить 9,82 євро за годину, проте вже з 1 жовтня вона підвищиться до 12 євро за годину. Це не означає, що одразу у всіх зростуть зарплати. Студенти все ще будуть отримувати зарплату нижче 12 євро за годину. Те саме стосується волонтерів, стажувальників і всіх тих, хто довгий час не працював і вийшов на роботу.

В середньому в країні зарплати коливаються від 35 до 37 євро на годину. У Гамбурзі середня зарплата становить 43 євро на годину. Це вище, ніж у будь-яких інших регіонах Німеччини. Для порівняння, у Мекленбурзі-Передній Померанії плата за відпрацьовану годину в середньому становить 29,27 євро.

Що стосується сфер роботи, то найнижчі витрати на робочу силу спостерігаються в секторах гастрономії (20,57 євро), розміщення в готелях (21,46 євро), обслуговування будівель, садівництва та ландшафтного дизайна (21,90 євро).

Найбільше в Німеччині заробляють працівники теле- та радіомовлення (74,51 євро), нафтопереробних підприємств (66,68 євро). Але й відповідно податків із високих окладів виплачується більше (від 13% до 20%), тоді як із працівників роздрібної торгівлі та готельного бізнесу обчислюють по 0,4% від зарплати.

Раніше повідомлялося, що через наплив українських біженців у Німеччині вперше за довгий час різко збільшився рівень безробіття.