Оренда нерухомості у Польщі: у яких випадках орендодавець може підвищити плату за житло

Багато орендодавців у Польщі почали підвищувати орендну плату. Для українських біженців, які вперше винаймають житло в Польщі, можуть бути незрозумілі деякі нюанси, зокрема, їм потрібно знати свої права по оренді. Законодавство Польщі захищає громадян, зокрема, проти надмірного та/або необґрунтованого підвищення орендної плати.

У разі укладання договору оренди на певний термін можливість зміни орендної плати залежить від змісту договору. Якщо сторони не передбачили у договорі можливості розірвання та відсутні особливих обставин, зазначених у регламенті (наприклад, прострочення сплати орендної плати), то договір оренди не може бути розірваний, а орендна плата зростати. Це означає, що орендар має сплачувати орендну плату до закінчення дії договору. Навіть якщо сторони у договорі вказали суму збільшення, то якщо вона перевищує ліміти, орендар зможе виступити проти підвищення.

Якщо ж сторони не уклали договір оренди у письмовій формі, то фактично він вважається заключений на невизначений термін. За відсутності доказів, електронних листів або текстових повідомлень орендодавцю буде складно довести, що договір було укладено на певний термін, і що сторони домовились про умови підвищення орендної плати. Це означає, що орендодавець може будь-якої миті підвищити орендну плату, і у вас не буде аргументів проти цього. Саме тому укладання договору про оренду має бути однією з обов'язкових умов для оренди житла.

За законом, власник нерухомості може збільшувати орендну плату, але не частіше ніж раз на 6 місяців. Збільшення, у якому розмір орендної плати чи інших платежів користування приміщенням на рік перевищує 3% вартості реконструкції приміщення, не потребує обгрунтування. Якщо ж сума вища, то протягом 14 днів орендодавець повинен вам її обґрунтувати.

Обґрунтуванням вважається збільшення орендної плати, наприклад, через підвищення цін на товари та послуги, які встановлює GUS. Протягом двох місяців орендар може або відмовитися від підвищення, що призведе до припинення оренди, або оскаржити збільшення орендної плати в судовому порядку.

Раніше повідомлялося, коли із Києва до Варшави можна буде доїхати за 4 години.