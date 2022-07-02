ПриватБанк, Ощадбанк і monobak дозволили робити прямі валютні перекази між родичами

Приватний monobank, а також державні ПриватБанк та Ощадбанк дозволили українцям робити валютні перекази з картки на картку без конвертації грошей у гривню. Однак такі перекази можливі лише між близькими родичами.

ПриватБанк, Ощадбанк і monobak дозволили прямі валютні перекази між родичами: як це працює

Про те, що така операція стала доступною у monobank, повідомило видання minfin.

Тепер люди, які є між собою близькими родичами, можуть переказувати один одному валютні кошти з картки на картку без обов'язкової конвертації грошей у гривню.

Крім близької спорідненості, є ще одна необхідна умова для здійснення таких прямих переказів: карти, між якими переказуються гроші, мають бути в одній і тій самій валюті. Тобто долари на карту в євро і навпаки переказати не можна. Якщо ж такий переказ буде здійснено, то гроші на картку отримувача прийдуть у гривнях.

Для того, щоб здійснити такий переказ у monobank , потрібно надати документи, які підтверджуватимуть родинний зв'язок між власниками карток.

ПриватБанк, Ощадбанк і monobak дозволили прямі валютні перекази між родичами: як це працює

Близькими родичами вважають:

  • дружин, чоловіків, дітей і батьків;
  • сестер, братів та племінників;
  • бабусь, дідусів та онуків;
  • тіток, дядьків, а також двоюрідних братів і сестер.

Клієнтам monobank потрібно довести свою близьку спорідненість із тими, кому вони переказують гроші. Для цього потрібно сфотографувати відповідні документи та надіслати ці фото службі підтримки банку.

При цьому невідомо, як довго банк вивчатиме ці фото та звірятиме документи.

У ПриватБанку та Ощадбанку також можна здійснити аналогічну операцію. Однак у кожному з цих банків є свої особливості переказу. У ПриватБанку , як і в monobank, потрібно звернутися до служби підтримки банку та з нею уточнювати всі деталі. А Ощадбанк доевдеться осбисто відвідати, щоби довести там свій родинний зв'язок із тим, кому ви переказуєте гроші.

Така послуга, яку банки зробили доступною, вписується в рамки закону

Незважаючи на те, що прямі валютні перекази зараз в Україні законодавчо заборонені, зробити виняток для родичів дозволяє закон.

"Валютні перекази між родичами дозволено ст. 118 положення "Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", яке Нацбанк затвердив 2 січня 2019 року постановою № 5. У ст. 118 обумовлено право родичів на валютні перекази. Усі інші фізособи мають право на перекази виключно у гривні", – роз'яснили в monobank.

Нагадаємо, через підвищення облікової ставки НБУ десятки українських банків опинилися на межі розорення.


Марченко Любов, Тудей





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