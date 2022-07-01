Курс валют: експерти спрогнозували, до чого готуватись у липні

Курс долара США щодо гривні цього літа буде стабільним і не схильний до суттєвих коливань, незважаючи на війну Росії в Україні. У цьому впевнені експерти, опитані виданням Сьогодні.

"Літо – традиційний період ділового затишшя, коли попит на валюту зменшується. А цього року ще й скорочується попит на валюту, яка минулими роками йшла на відпочинок за кордоном", - йдеться у статті.

На користь гривні відіграє той факт, що західні країни нарешті збільшили фінансування українського бюджету. І хоча поки що про 5 мільярдів доларів на місяць не йдеться, сума фінансування порівняно з травнем зросла втричі.

"За червень до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн зовнішньої допомоги. Це більш ніж утричі більше, ніж місяць тому. І це дані, коли місяць ще не закінчився. Швидше за все червень стане першим місяцем війни, коли зовнішня допомога від партнерів нарешті щось внесе більше до бюджету, ніж податкові надходження", – розповідає депутат ВР Ярослав Железняк.

Експерти кажуть, що швидше за все, найближчим часом все ще зберігатиметься потрійний валютний курс – фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг, картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном та реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний. Але найближчим часом Нацбанк може почати зближувати всі ці три показники.

"Останні новини вказують на те, що з множинним валютним курсом настав час прощатися і переходити до гнучкого курсоутворення. Допомога від заходу зростає, а в узгоджених партнерами планах на наступні місяці - ще кілька десятків млрд доларів. Парламент ухвалив закон про повернення ПДВ на імпорт та імпортних мит на товари, які масово виробляються в Україні. Таким чином, доцільно поступово відпускати офіційний курс, припиняти практику множинних курсів та скасовувати перелік критичного імпорту", – вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Такі ініціативи можуть призвести до невеликого зниження комерційного курсу та зростання офіційного курсу НБУ.