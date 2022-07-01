Вперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до Європи

Падіння попиту на російський газ вимагає зусиль.

За підсумками червня поточного року Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили до Європи більше газу, ніж Росія. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді ЗПГ зі США, ніж через трубопроводи з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими", – повідомив Бірол.

Зазначаэться, що останніми місяцями ЄС імпортує рекордні обсяги американського зрідженого газу. Відповідно до даних Міністерства енергетики США, у квітні 2022 року на п'ять європейських країн – Францію, Іспанію, Велику Британію, Нідерланди та Польщу – припадало 54,1% загального американського експорту зрідженого газу.


Олена Середа, ZN.ua





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