Вперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до Європи
Падіння попиту на російський газ вимагає зусиль.
За підсумками червня поточного року Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили до Європи більше газу, ніж Росія. Про це
"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді ЗПГ зі США, ніж через трубопроводи з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими", – повідомив Бірол.
Зазначаэться, що останніми місяцями ЄС імпортує рекордні обсяги американського зрідженого газу. Відповідно до даних Міністерства енергетики США, у квітні 2022 року на п'ять європейських країн – Францію, Іспанію, Велику Британію, Нідерланди та Польщу – припадало 54,1% загального американського експорту зрідженого газу.