Вперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до Європи

За підсумками червня поточного року Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили до Європи більше газу, ніж Росія. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді ЗПГ зі США , ніж через трубопроводи з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до важкої зими", – повідомив Бірол.