Курс валют 1 липня: скільки долар та євро коштують у банках та на чорному ринку

Стало відомо, який курс валют пропонують українські банки та обмінники. У фінансових установах долар у середньому продається по 35,3 гривні.

Курс валют 1 липня: скільки долар та євро коштують у банках та на чорному ринку

За даними спеціалізованого сайту "Мінфін", зараз долар купується і продається за такими цінами:

• ПриватБанк – 35,3/35,7 грн;
• ПУМБ – 35,2/35,7 грн;
• Ощадбанк – 35,3/35,7 грн;
• Укрексімбанк – 35,3/35,8 грн;
• Альфа-Банк – 35/35,5 грн;
• Укргазбанк – 34,9/35,7 грн;
• Райффайзен Банк – 35,4/36 ??грн;
• Укрсиббанк – 29,26/29,55 грн;
• OTP Bank – 33/35,25 грн;
• Універсал Банк – 34,4/35,7 грн.

На чорному ринку курс долара залишається стабільним. Середній курс купівлі становить 35,45 грн, а продажу - 35,55 грн.

Нацбанк встановив офіційний курс євро – 30,40 грн. Це на 38 копійок менше, ніж 30 червня. У банках європейська валюта купується у середньому по 36,50 грн, а продається – по 37,50 грн. На чорному ринку євро можна купити за 37,20, а продати за 37 грн.

Курс валют 1 липня: скільки долар та євро коштують у банках та на чорному ринку

Нагадаємо, Національний банк України з 24 лютого стримує курс долара на рівні 29,25 грн. За словами експертів, якщо обмеження на імпорт товарів знімуть, доведеться відпустити офіційний курс американської валюти. У такому разі складно спрогнозувати, яких позначок досягне її вартість.

Зростання валют стримується через цю невизначеність. Аналітик Іван Угляниця нагадав, що експорт та імпорт у країні розділилися. Імпортери купують валюту у НБУ набагато дешевше за ринкову, а експорт страждає, реалізуючи валюту за мінімальним курсом.

Фінансові аналітики прогнозують зміни на ринку валют. Українцям порадили під час війни зберігати свої заощадження у доларах.


Ловіцька Леся, Тудей





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