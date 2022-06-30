Українські біженці винні: у Німеччині різко збільшився рівень безробіття

У Німеччині зупинилися сотні тисяч наших земляків. Українські біженці отримали в країні тимчасовий захист і почали масово реєструватись у центрах зайнятості. Через наплив приїжджих у країні вперше за довгий час різко збільшився рівень безробіття.

Українські біженці вплинули на рівень безробіття у Німеччині: що відбувається на ринку праці

Українські біженці після приїзду до Німеччини можуть розраховувати на допомогу від держави. Однак її розмір не дозволяє жити на широку ногу та повністю забезпечити себе всім необхідним. Виплат вистачає приблизно на тиждень. Тому наші співвітчизники прагнуть працевлаштуватися та почати заробляти.

Профільне федеральне відомство надало статистичні дані за червень. Як повідомляє Spiegel, загальна кількість безробітних складає близько 2,3 млн осіб - 5,2%. Це на 0,3% більше у порівнянні з травнем. Водночас показник нижчий за червень минулого року.

За словами голови Федерального агентства з працевлаштування Детлефа Шееле, загалом ситуація на ринку праці загалом є стабільною.

"Різке зростання кількості непрацевлаштованих людей у ??червні пов'язане з тим, що зараз українські біженці реєструються в центрах зайнятості і починають потрапляти до статистики", - зазначив експерт.

Українські біженці вплинули на рівень безробіття у Німеччині: що відбувається на ринку праці

Нагадаємо, за правилами, які були запроваджені нещодавно, українські біженці у Німеччині повинні реєструватися у центрах зайнятості. Після цього їм доступна тимчасова фінансова підтримка.

Раніше стало відомо про вартість продуктів харчування у Німеччині. Загалом ціни на їжу та одяг вищі, ніж в Україні. Продуктовий кошик на тиждень коштуватиме приблизно 1436 гривень.


Ловіцька Леся, Тудей





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