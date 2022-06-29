Під виглядом надання фінансової допомоги від ЄС шахраї обікрали українців на 100 мільйонів

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка обкрадала українців в Інтернеті, про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Шахраї створили низку фейкових фішингових сайтів, подібних за оформленням до урядових ресурсів України та ЄС, на яких громадянам пропонувалось отримати матеріальну допомогу від країн-членів Євросоюзу.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток громадян грошові кошти, які розподіляли між собою.