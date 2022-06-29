Під виглядом надання фінансової допомоги від ЄС шахраї обікрали українців на 100 мільйонів

Правоохоронці припинили діяльність низки фішингових сайтів, інформує ZN.ua.

Під виглядом надання фінансової допомоги від ЄС шахраї обікрали українців на 100 мільйонів
© МВС України

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка обкрадала українців в Інтернеті, про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Шахраї створили низку фейкових фішингових сайтів, подібних за оформленням до урядових ресурсів України та ЄС, на яких громадянам пропонувалось отримати матеріальну допомогу від країн-членів Євросоюзу.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток громадян грошові кошти, які розподіляли між собою.

фішинговий сайт
фішинговий сайт

Наразі вдалося встановити, що від дій шахраїв постраждали майже п’ять тисяч українців, з рахунків яких було вкрадено близько 100 млн грн.

Наразі роботу фішингових ресурсів заблоковано, дев'ятьох учасників злочинної групи затримано. Під час обшуків у них було вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляється, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Нацполіції України


Микита Ткаченко, ZN.ua





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