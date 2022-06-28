Сейм Литви заборонив імпорт російського газу

Литовський Сейм ухвалив рішенння про заборону імпорту російського природного газу, окрім його транзитної доставки до Калінінграду. Про це повідомляє видання 15min.lt.

«За» таке рішення проголосували 123 зі 141 депутатів Сейму, двоє утримались.

Відтепер газотранспортна система країни та термінал для зрідженого природного газу (СПГ) компанії "Klaipedos nafta" будуть доступні лише для постачальників з країн, які не становлять загрози національній безпеці Литви.

Виключення – постачальники, що транспортують газ транзитом в Калінінград.