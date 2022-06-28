У банках та на чорному ринку оновили курс валют: скільки коштує долар та євро

Валютний ринок в Україні відносно стабілізувався, однак про повернення до довоєнного рівня цін на іноземну валюту не йдеться. Зокрема, НБУ продовжує утримувати фіксований курс долара за 29,25 грн/дол, тоді як офіційний курс євро 28 червня зріс на 14 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і становить 30,91 грн/євро, інформує Апостроф.

Про це свідчить акутальний курс валют станом на 28 червня, вівторок, на сайті Мінфіну.

На чорному ринку курс долара наразі такий: купівля - 35,45 грн/дол, що на 2 копійок дорожче за вчорашні показники, а продаж - 35,60 грн/дол, тобто без змін у порівнянні зі 27 червня.

Щодо курсу євро на чорному ринку, то в середньому купівля одного євро коштує 37,30 грн (на 5 копійок дорожче за вчора), а продаж - 37,45 грн/євро (на 3 копійки дорожче).

Ціни на іноземну валюту в банках України станом на 28 червня можна дізнатися з таблиць нижче:


Ліза Бровко, Апостроф





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