Курс долара може зрости до 40 гривень

Вже наступного тижня курс долара в Україні може зрости до 40 гривень. Це пов'язано з очікуванням, що НБУ от-от "відпустить" гривню і повернеться до плаваючого курсу.

Долар по 40 гривень: українці на останні гроші скуповують валюту, створюючи її дефіцит

Таким прогнозом поділився аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

На думку аналітика, очікування "плаваючого" курсу підстьобує ринок валют більше, ніж це зміг би зробити НБУ, якби справді відпустив гривню. В очікуванні швидкого скасування фіксованого курсу українці на останні гроші скуповують долари, створюючи дефіцит валюти, і тим самим підвищуючи вартість долара.

"Наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", - прогнозує Орищак.

За розвитком подій на курсі валют стежать і пересічні громадяни, і банки. Через зростаючий ажіотаж банки можуть обмежити обмін валюти, і таким чином завдати удару по спекулянтах, позбавивши їх можливості заробити на коливаннях курсів валют, каже аналітик.

Долар по 40 гривень: українці на останні гроші скуповують валюту, створюючи її дефіцит
До такого ж прогнозу схиляється й економічний експерт Олексій Кущ. Він вважає, що вже до середини липня курс долара досягне 40 гривень і навряд чи на цьому зупиниться. Тому він радить українцям зберігати заощадження у твердій валюті. Причому краще - в доларах, а не в євро, адже ймовірність девальвації євро набагато вища, ніж ймовірність девальвації долара.

"Також на користь долара говорить і той факт, що економіка США має профіцит енергоресурсів і не залежить від зростання цін на них, тоді як ЄС та Азія змушені енергоресурси імпортувати, що знову-таки негативно впливає на стабільність їхньої валюти", - каже Олексій Кущ.

Вже зараз через відмову від російських енергоносіїв Європа увійшла в смугу дефіциту енергоресурсів. Там стали зростати не лише ціни на газ, а й на бензин і дизпаливо. Тому інфляція у єврозоні неминуча. Отже, на сьогодні найнадійніший інструмент зберігання заощаджень – це долар.

Нагадаємо, економісти вважають, що наразі в Україні немає економічних умов для скасування фіксованого курсу долара.


Марченко Любов, Тудей





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