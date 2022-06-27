НБУ "заморозив" долар і підняв євро: який курс валют на чорному ринку 27 червня

Національний банк України продовжує тримати фіксований курс долара до гривні на рівні 29,25 грн/дол, а офіційний курс євро зріс до 30,76 грн, що за 3 копійки дорожче за показники минулого банківського дня. Водночас на чорному ринку значних змін не відбулося, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на 27 червня курс долара на чорному ринку такий: купують один долар США за 35,43 грн (на 3 копійки дорожче за показники неділі), а продають за 35,6 грн (на 10 копійок дорожче відповідно до 26 червня).

Щодо курсу євро на чорному ринку, то в понеділок можна купити один євро за 37,25 (зі вчора ціна не змінилась), а продати за 37,42 грн у той час, як вчора можна було продавати за 37,37 грн.

Ціни на іноземну валюту в банках України станом на 27 червня можна переглянути в таблицях нижче:


Ліза Бровко, Апостроф





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