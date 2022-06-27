НБУ "заморозив" долар і підняв євро: який курс валют на чорному ринку 27 червня

Національний банк України продовжує тримати фіксований курс долара до гривні на рівні 29,25 грн/дол, а офіційний курс євро зріс до 30,76 грн, що за 3 копійки дорожче за показники минулого банківського дня. Водночас на чорному ринку значних змін не відбулося, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на 27 червня курс долара на чорному ринку такий: купують один долар США за 35,43 грн (на 3 копійки дорожче за показники неділі), а продають за 35,6 грн (на 10 копійок дорожче відповідно до 26 червня).

Щодо курсу євро на чорному ринку, то в понеділок можна купити один євро за 37,25 (зі вчора ціна не змінилась), а продати за 37,42 грн у той час, як вчора можна було продавати за 37,37 грн.

Ціни на іноземну валюту в банках України станом на 27 червня можна переглянути в таблицях нижче: