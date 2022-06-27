Вперше з 1918 року: У РФ дефолт за суверенним боргом в іновалюті як кульмінація санкцій Заходу – Bloomberg

Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році, інформує ZN.ua.

Вперше з 1918 року: У РФ дефолт за суверенним боргом в іновалюті як кульмінація санкцій Заходу – Bloomberg
У РФ дефолт за суверенним боргом в іновалюті вперше з 1918 року
© Каталог банкнот Росії 1769-2017

Росія має дефолт по своєму суверенному боргу в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам, пише Bloomberg.

Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США, що мали бути виплчені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску.

Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.

За деякими показниками, тоді борг наблизився до трильйона доларів у сьогоднішніх грошах, зокрема, за даним представника компанії Loomis Sayles Хассана Маліка, який також є автором книги «Банкіри та більшовики: міжнародні фінанси та російська революція».

Повертаючись до сьогоднішньої ситуації, для порівняння, станом на початок квітня іноземці тримали єврооблігації росії на суму, еквівалентну майже 20 млрд доларів.

Трансформація РФ в економічного, фінансового та політичного ізгоя

Нинішня ситуація з міжнародною ізоляцією Москви свідчить про швидку трансформацію країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт на даний момент також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Росія очікувано відмовилася від даних про дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, і була нібито вимушена не платити. Зокрема, минулого тижня в Кремлі оголосили про перехід на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи «форс-мажорну» ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.


Оксана Коваль, ZN.ua





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