Вперше з 1918 року: У РФ дефолт за суверенним боргом в іновалюті як кульмінація санкцій Заходу – Bloomberg
Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році, інформує
Росія має дефолт по своєму суверенному боргу в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам, пише
Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США, що мали бути виплчені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску.
Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.
За деякими показниками, тоді борг наблизився до трильйона доларів у сьогоднішніх грошах, зокрема, за даним представника компанії Loomis Sayles Хассана Маліка, який також є автором книги «Банкіри та більшовики: міжнародні фінанси та російська революція».
Повертаючись до сьогоднішньої ситуації, для порівняння, станом на початок квітня іноземці тримали єврооблігації росії на суму, еквівалентну майже 20 млрд доларів.
Трансформація РФ в економічного, фінансового та політичного ізгоя
Нинішня ситуація з міжнародною ізоляцією Москви свідчить про швидку трансформацію країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.
Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт на даний момент також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.
Росія очікувано відмовилася від даних про дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, і була нібито вимушена не платити. Зокрема, минулого тижня в Кремлі оголосили про перехід на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи «форс-мажорну» ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.