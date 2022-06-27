Вперше з 1918 року: У РФ дефолт за суверенним боргом в іновалюті як кульмінація санкцій Заходу – Bloomberg

Росія має дефолт по своєму суверенному боргу в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам, пише Bloomberg .

Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США , що мали бути виплчені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску.

Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.

За деякими показниками, тоді борг наблизився до трильйона доларів у сьогоднішніх грошах, зокрема, за даним представника компанії Loomis Sayles Хассана Маліка, який також є автором книги «Банкіри та більшовики: міжнародні фінанси та російська революція».

Повертаючись до сьогоднішньої ситуації, для порівняння, станом на початок квітня іноземці тримали єврооблігації росії на суму, еквівалентну майже 20 млрд доларів.

Трансформація РФ в економічного, фінансового та політичного ізгоя

Нинішня ситуація з міжнародною ізоляцією Москви свідчить про швидку трансформацію країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт на даний момент також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.