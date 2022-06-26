Допомога для українців у Польщі: стало відомо, кому і скільки грошей дадуть

Незважаючи на те, що Польща скорочує обсяг допомоги біженцям з України, все ж таки для деяких наших співгромадян збережуть виплати і після 120 днів їхнього перебування в сусідній країні. Допомога для українців у Польщі надаватиметься біженцям, які належать до найбільш незахищених верств населення.

Польща розширила фінансову допомогу для українців: скільки і за що виплатять біженцям

Про те, кому продовжать виплати після чотирьох місяців перебування у Польщі, і скільки платитимуть, розповіло видання ukrinform.

Зокрема, польський уряд продовжить виплати своїм громадянам, які дали притулок у себе українцям, що належать до вразливих категорій населення. Розмір виплати становитиме 40 злотих (близько 300 гривень) в день на одну особу.

Польща розширила фінансову допомогу для українців: скільки і за що виплатять біженцям
Таку фінансову допомогу виплачуватимуть полякам, які дали у себе притулок:

  • людям із інвалідністю;
  • вагітним жінкам;
  • людям пенсійного віку (жінкам понад 60 років, чоловікам понад 65 років);
  • сім'ям з дітьми віком до 1 року;
  • жінкам, які опинилися за кордоном із 3 і більше дітьми;
  • неповнолітнім українцям, які прибули до Польщі без опікунів.

Звертаємо увагу, що ця допомога надаватиметься не самим українцям, але для них. Її отримуватимуть господарі, які дали таким людям притулок.

Багато українських біженців уже повернулися додому з-за кордону, зокрема і з Польщі. Та водночас, за приблизними підрахунками, у цій країні все ще залишається близько півтора мільйона наших громадян.

Нагадаємо, з 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд у поїздах для біженців із України.


Марченко Любов, Тудей





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