Допомога для українців у Польщі: стало відомо, кому і скільки грошей дадуть

Незважаючи на те, що Польща скорочує обсяг допомоги біженцям з України, все ж таки для деяких наших співгромадян збережуть виплати і після 120 днів їхнього перебування в сусідній країні. Допомога для українців у Польщі надаватиметься біженцям, які належать до найбільш незахищених верств населення.

Про те, кому продовжать виплати після чотирьох місяців перебування у Польщі, і скільки платитимуть, розповіло видання ukrinform.

Зокрема, польський уряд продовжить виплати своїм громадянам, які дали притулок у себе українцям, що належать до вразливих категорій населення. Розмір виплати становитиме 40 злотих (близько 300 гривень) в день на одну особу.

людям із інвалідністю;

вагітним жінкам;

людям пенсійного віку (жінкам понад 60 років, чоловікам понад 65 років);

сім'ям з дітьми віком до 1 року;

жінкам, які опинилися за кордоном із 3 і більше дітьми;

неповнолітнім українцям, які прибули до Польщі без опікунів.

Таку фінансову допомогу виплачуватимуть полякам, які дали у себе притулок:

Звертаємо увагу, що ця допомога надаватиметься не самим українцям, але для них. Її отримуватимуть господарі, які дали таким людям притулок.

Багато українських біженців уже повернулися додому з-за кордону, зокрема і з Польщі. Та водночас, за приблизними підрахунками, у цій країні все ще залишається близько півтора мільйона наших громадян.

Нагадаємо, з 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд у поїздах для біженців із України.