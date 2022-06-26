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2022-06-26
Допомога біженцям та ВПО: Кабмін запустив "гарячу лінію"
В Україні запустили додатковий номер "гарячої лінії" для переселенців та біженців з територій, які опинилися під російською окупацією, інформує
Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Якщо у громадян немає мобільного зв'язку, а є лише доступ до Інтернету, вони можуть залишити повідомлення або ж зателефонувати через програми Viber, WhatsApp і Telegram. Це можна зробити за номером вказаним на картинці - "гаряча лінія" діє цілодобово.
За номером телефону можна дізнатися наступне:
- інформацію з гуманітарних питань;
- інформацію з питань набуття статусу ВПО;
- інформацію щодо повернення з тимчасово окупованих територій в Україну, в тому числі осіб, які були примусово вивезені до Російської Федерації.
Євген Устименко, Апостроф