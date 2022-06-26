Допомога біженцям та ВПО: Кабмін запустив "гарячу лінію"

В Україні запустили додатковий номер "гарячої лінії" для переселенців та біженців з територій, які опинилися під російською окупацією, інформує Апостроф .

Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо у громадян немає мобільного зв'язку, а є лише доступ до Інтернету, вони можуть залишити повідомлення або ж зателефонувати через програми Viber, WhatsApp і Telegram. Це можна зробити за номером вказаним на картинці - "гаряча лінія" діє цілодобово.

За номером телефону можна дізнатися наступне: