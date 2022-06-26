У Нідерландах розпочали будівництво житла для українських біженців

У Нідерландах планують звести будинки для українських біженців. Зокрема, у місті Влардинген на це відведено вільну ділянку землі поруч із заводом Unilever. Місцева влада погодила там будівництво нового житлового района для українців.

За інформацією нідерладнського видання NOS, поряд із бізнес-парком у Влардингені буде збудовано житловий район для прийому майже 800 українських біженців. Зазначається, що це буде тимчасове житло. Проживати у ньому українці зможуть протягом 3-5 років.

Загалом у Влардингені планується збудувати 409 будинків для 762 біженців. Планується, що українців поселять у маленькі будиночки трьох типів: одномісні, двомісні та тримісні.

У районі міста, де житимуть українські біженці, планують збудувати також лікарню, де прийматиме домашній лікар та стоматолог, а ще дитсадок та початкову школу, де зможуть викладати українські вчителі-біженці.

На сьогоднішній день у Нідерландах офіційно зареєстровано близько 65 тисяч українців. З них 200 українців офіційно проживає у Влардингені.

Українці, що прибувають до Нідерландів, можуть отримати безкоштовний притулок для проживання та фінансову допомогу. На території країни можна проживати щонайменше 90 днів, а потім продовжити строк перебування ще максимум на 90 днів.

Нагадаємо, в іспанській Валенсії масово виселяють із житла біженців з України.