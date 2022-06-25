Ціни на квартири у Києві: як зміниться ринок житла

В Україні з початком російського військового вторгнення ринок житла практично завмер. При цьому з відкриттям доступу до реєстру нерухомості деякі операції все ж таки здійснюються, однак до колишньої активності далеко. Проте навіть з активізацією ринку ціни на квартири у столичному регіоні значно відставатимуть від довоєнних.

Так вважає голова Спілки консультантів Іван Кудояр. В ефірі "Громадського радіо" він поділився своїми міркуваннями щодо найближчих перспектив ринку житла в Києві та його околицях.

Сьогодні на ринку панують прямо протилежні очікування. З одного боку, продавці житла гальмують продажі, очікуючи зростання цін на свій товар. З іншого боку, потенційні покупці не готові платити за нерухомість більше, оскільки сьогодні вони обмежені у коштах. Тому ринок стоїть на паузі, каже експерт.

До того ж, поки в Україні триває війна, немає цілковитої впевненості в тому, що куплена сьогодні квартира завтра не перетвориться на руїни. Тому покупці не готові ризикувати, віддаючи за квартиру нечувані гроші.

"Купівля – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу у Києві на 5-10 років?", - каже Кудояр.

Не покращиться ситуація і до кінця літа, як припускають деякі його колеги, вважає експерт. Навпаки, продавці будуть змушені збувати свій товар за зниженими цінами. Ціни на квартири впадуть за 3 місяці, максимум за півроку.

"Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни", - передбачає Іван Кудояр.

При цьому він вважає, що дороге житло, можливо, залишиться в колишній ціні, однак попиту на нього не буде. Здебільшого ринок житла пожвавиться у сегменті недорогої нерухомості економ-класу.

Нагадаємо, президент Асоціації фахівців з нерухомості (АСНУ) Юрій Піта, навпаки, вважає, що до осені ціни на житло в передмісті Києва підуть вгору і радить власникам квартир, виставлених на продаж, поки що зачекати з угодами на ринку житла.