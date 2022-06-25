У Пенсійному фонді розповіли, яка категорія пенсіонерів не може отримувати пенсію

Виплати не здійснюються зниклим безвісти пенсіонерам.

Пенсіонери, які зникли безвісти, позбавляються права на пенсію. Але за умови, що ця інформація про них внесена до Єдиного реєстру, йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

«Особа набуває статусу зниклого безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться в заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, і вважається такою, що зникла без вести за особливих обставин з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи», — пояснили у фонді.

При цьому, щоб відновити виплату пенсії, особі необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Статус таких осіб визначає Закон України «Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин».

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Враховуючи Закон України "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", особа, яка зникла безвісти, є фізичною особою, щодо якої протягом певного часу немає відомостей про її місцезнаходження. Незважаючи на це, під час війни в Україні пенсіонери, які стали ВПО або виїхали за кордон, продовжать отримувати виплати.


Олена Середа, ZN.ua





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