Поліція наклала арешт на будівлю «Росатому» у центрі Києва

Те, що власник російська компанія успішно приховували.

Поліція наклала арешт на будівлю «Росатому» у центрі Києва
© ukrafoto.com

У центрі Києва заарештовано будівлю загальною площею майже 1 тисяча кв. м і вартістю близько 60 мільйонів гривень, власником якої виявився російський монополіст «Росатом». Про це повідомила Національна поліція України.

«Щоб приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише у документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна», — зазначає відомство.

Будівлю обшукали та за постановою суду арештували

Будівлю заплановано передати управлінню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідчі дії тривають.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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