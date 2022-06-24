Фахівці Держекоінспекції допомогли СБУ заблокувати активи видобувних компаній російського олігарха на ?1 млрд

Фахівці Державної екологічної інспекції спільно із представниками СБУ провели огляд земельних ділянок для складування піску, які використовувались однією із надровидобувних компаній російського олігарха.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Інспектори встановили низку порушень природоохоронного законодавства та за результатами спеціальних вишукувань вже розраховують збитки, завдані українському довкіллю.

Своєю чергою Служба Безпеки України заблокувала активи російської компанії на суму понад 1 млрд гривень. Крім того, припинено діяльність організації, яка у промислових масштабах займалась незаконним видобутком надр на території Житомирської та Київської областей, а також направляла сировину на територію російської федерації й республіки білорусь, ухиляючись від сплати податків до бюджету нашої держави.

Наразі відомо, що компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала крупна фінансово-промислова група, що направляла частину прибутків на фінансування повномасштабної військової агресії, на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму й на сході України (т.зв. “ЛНР”, “ДНР”).