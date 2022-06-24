Уряд готується скасувати перелік товарів критичного імпорту

У Мінекономіки вважають, що відновлення оподаткування стимулює розвиток бізнесу, інформує ZN.ua.

Уряд готується скасувати перелік товарів критичного імпорту
© pixabay/valdasmiskinis

Ухвалення закону № 7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Закон набуває чинності 1 липня.

«Ухвалення парламентом законопроєкту 7418 дає змогу застосувати альтернативний механізм балансування відпливу та припливу валюти до держави за рахунок стягнення мит і податків на імпорт. Йдеться про відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, а також для автомобілів, що ввозяться громадянами. Після цього програма критичного імпорту може бути завершеною. Економіка розвивається й потребує все більше імпортних товарів і сировини. Після того, як Нацбанк усуне обмеження на купівлю та переказ іноземної валюти за кордон для купівлі товарів критичного імпорту, уряд, зі свого боку, скасує постанову про перелік товарів критичного імпорту», – заявила Юлія Свириденко.

На думку міністра, збільшення імпорту створить додаткові стимули для відновлення роботи бізнесу, поліпшить ефективність українського виробництва, підвищить рівень інвестиційної привабливості України. У виграші також будуть кінцеві споживачі, які матимуть широкий спектр товарів і зможуть обрати найякісніший із них.

«Набрання чинності законом створює передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів із боку НБУ. Водночас в умовах воєнного стану ми вважаємо за доцільне зберегти обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг», – зазначив Голова НБУ Кирило Шевченко.

У Мінекономіки впевнені, що відновлення мит та податків на імпорт товарів та послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку до самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні та дасть змогу обмежити темпи зростання імпорту, що тисне на валютний ринок і на міжнародні резерви України.

За оцінками Міністерства економіки щомісячні надходження до дохідної частини державного бюджету збільшаться на 3,5 млрд грн. На думку урядовців це сприятиме зменшенню обсягів фінансування дефіциту бюджету з боку Національного банку а, відповідно – зниженню девальваційного тиску.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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