Квартира за 10 тисяч доларів: українці масово скуповують зруйновану війною нерухомість

В Україні намітилася тенденція до купівлі дешевих квартир. Житло, яке серйозно постраждало внаслідок війни, продається не дорожче 10 тисяч доларів. Про це повідомив фахівець ринку нерухомості Михайло Артюхов.

Експерт пояснив, що такі квартири скуповують ті, хто найближчим часом сподівається отримати компенсацію від держави. При цьому поки невідомо, коли будуть виплати власникам зруйнованого житла.

Людей приваблює ціна, яка в рази нижча за довоєнну. При цьому покупці діють через підставні особи та вкладають гроші у придбання "адрес та документів". Ріелтори поскаржилися, що недобросовісні ділки вигадують нові схеми заробітку в складний воєнний період.

Голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр проаналізував зміни на ринку у Києві. Він зауважив, як зросли ціни на будматеріали. Однак мало хто готовий вкладатися в столичну нерухомість, тому що складно оцінювати перспективи на 5-10 років.

Кудояр наголосив, що у Києві зараз мало операцій із купівлі-продажу нерухомості. Очікується падіння цін на будинки та квартири вже до кінця року. Аналітик спрогнозував попит на квартири економ-сегменту. Елітні ж, на його думку, будуть менш затребуваними.

"Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь місяців за 3-4, можливо, півроку"

Раніше стало відомо про подорожчання квартир в українських новобудовах: названі ціни на нерухомість у різних регіонах країни.