На Закарпатті директор АЗС вкрав із сейфу 200 тисяч гривень

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 22-річного директора однієї з АЗС на Закарпатті, який вкрав 200 000 гривень виручки. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними слідства, приблизно об 11:30 директор АЗС взяв із сейфа інкасаторську сумку, в якій було 200 000 гривень, та поїхав у невідомому напрямку. За допомогою системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття" оперативники встановили маршрут підозрюваного.

Виявилось, що він встиг залишити Закарпатську область. Однак далеко виїхати зловмисник не встиг. Поліцейські затримали його у Івано-Франківську. В автомобілі директора заправки виявили вкрадені гроші. Після необхідних слідчих дій їх повернуть підприємству.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєні в умовах воєнного часу чи надзвичайного стану). Покарання за цією статтею – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві волонтер продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для ЗСУ.