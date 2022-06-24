На Закарпатті директор АЗС вкрав із сейфу 200 тисяч гривень

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 22-річного директора однієї з АЗС на Закарпатті, який вкрав 200 000 гривень виручки. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

На Закарпатті директор АЗС вкрав із сейфу 200 тисяч гривень

За даними слідства, приблизно об 11:30 директор АЗС взяв із сейфа інкасаторську сумку, в якій було 200 000 гривень, та поїхав у невідомому напрямку. За допомогою системи відеоспостереження "Безпечне Закарпаття" оперативники встановили маршрут підозрюваного.

Виявилось, що він встиг залишити Закарпатську область. Однак далеко виїхати зловмисник не встиг. Поліцейські затримали його у Івано-Франківську. В автомобілі директора заправки виявили вкрадені гроші. Після необхідних слідчих дій їх повернуть підприємству.

На Закарпатті директор АЗС вкрав із сейфу 200 тисяч гривень

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєні в умовах воєнного часу чи надзвичайного стану). Покарання за цією статтею – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві волонтер продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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