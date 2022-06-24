В Мінфіні розповіли, що буде з пенсіями в липні

Наступного місяця виплати проіндексують.

З наступного місяця - 1 липня, - в Україні відбудеться індексація пенсій. Крім того, виплати будуть продовжуватися під час війни у звичайному режимі. Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

«Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено», – сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.


Олена Середа, ZN.ua





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