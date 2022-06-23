Переплата за газ: як повернути гроші на рахунок після зміни постачальника

Українці, які змінили постачальника газу, можуть повернути переплату за газ. Для цього необхідно звернутися із заявою до старого постачальника. Тоді кошти вам повернуться на рахунок.

Сума переплати зарахується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернеться на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після подання заяви.

Наприклад, якщо клієнт "Нафтогазу" у травні перейшов до іншого постачальника, то "Нафтогаз" поверне переплату на рахунок клієнта. Однак, при зміні постачальника газу, переплата за спожитий газ не переходить на рахунок нового постачальника і її не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Щоб повернути гроші, клієнту потрібно звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але слід обов'язково вказати номер особового рахунку. Заяву можна надіслати поштою на офіційну адресу старого постачальника або на офіційну електронну адресу.

До заяви слід додати копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація); копію ідентифікаційного коду; довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або витяг з Приват24); копію квитанції про оплату за газ за період, коли виникла переплата.

Нагадаємо, чому клієнтам "Нафтогазу" затримують травневі квитанції за газ.