Розмір шкоди понад 676 мільйонів гривень: Держекоінспекція повідомила про наслідки засмічення земель на Чернігівщині

Розмір шкоди понад 676 мільйонів гривень: Держекоінспекція повідомила про наслідки засмічення земель на Чернігівщині

Фахівці Державної екологічної інспекції у Чернігівській області здійснили розрахунок збитків, завданих довкіллю.

Розмір шкоди внаслідок засмічення земель склав понад 676 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

У результаті повномасштабної військової агресії на території України російськими військами було знищено спортивний стадіон у Чернігові.

Вперше арена потрапила під обстріли 5 березня 2022 року. Тоді постраждала лише східна трибуна. А вже 11 березня, внаслідок нічного авіабомбардування, стадіон зазнав значних пошкоджень: постраждали приміщення та споруди, а руйнування спричинили засмічення земель уламками конструкцій і будівельних відходів на площі 31 100 м2.

Легендарний стадіон ім. Юрія Гагаріна в місті Чернігові до війни збирав десятитисячні трибуни футбольних вболівальників та любителів спорту. Тут проходили міжнародні турніри та спортивні змагання, артисти співали на біс українські пісні.

Від тоді як у місто прийшов «руський мір», стадіон став полем з уламків глядацьких секторів і вирв від артилерійських снарядів. Від домашньої арени футбольного клубу «Десна» рашисти не залишили майже нічого.

Всі розрахунки та матеріали справи будуть передані спеціалістами Держекоінспекції правоохоронним органам з метою подальших репарацій.


user, politeka.net





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