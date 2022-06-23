Нерухомість у Болгарії: скільки коштують найбюджетніші квартири та будинки

Нерухомість у Болгарії коштує набагато дешевше, ніж в інших курортних країнах. Багато українських біженців, яких виселили з болгарських готелів, залишилися винаймати там житло, а хтось навіть придбав "квадратні метри".

Нерухомість у Болгарії: скільки коштують найбюджетніші квартири та будинки у розпал літа

Найбюджетніша нерухомість у Болгарії стартує від 3 500 євро. За цю суму можна придбати будиночок десь у селі. У селі Цар-Асен за 3500 євро продають 4-кімнатний приватний будинок площею 100 квадратних метрів. У вартість також входить земельна ділянка. У саду є господарські будівлі, які також можна переобладнати на житлові. Будинок досить скромний і потребує ремонту, що варто враховувати перед покупкою.

Нерухомість у Болгарії: скільки коштують найбюджетніші квартири та будинки у розпал літа
За 4 300 євро можна купити будинок на 145 "квадратів" землі з власним колодязем, садом та басейном поблизу міста Попово. На першому поверсі є дві кімнати. Одна з них – із каміном. На другому поверсі розташовані три спальні.
Нерухомість у Болгарії: скільки коштують найбюджетніші квартири та будинки у розпал літа
Двоповерховий будинок у Болгарії в селі Козаревець продається за 4500 євро. Він включає сад і господарські будівлі. Загальна житлова площа будинку становить близько 110 "квадратів". На першому поверсі знаходяться 2 кімнати та коридор, стільки ж житлових приміщень передбачено на другому рівні. Будинок забезпечений електрикою та водопроводом. Є колодязь і сад на 1900 квадратних метрів з виноградниками.

Раніше повідомлялося, скільки коштує купити квартиру чи будинок у Португалії.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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