Стало відомо, скільки коштуватимуть будинки на Київщині, зведені замість зруйнованих війною

На Київщині зводять перші будинки замість руїн. У Київській обласній військовій адміністрації сказали , які умови отримання і вартість житла.

У 65% Київської області є руйнування через обстріли Росії. За планом держави відновлювати почали в першу чергу те, що потребує капітального ремонту, і на Київську область для цього виділили 400 млн грн. Роботи почалися в квітні, і до настання зими в області планують звести 2 500 нових будинків.

Перше, над чим працюють зараз у цих містах і селах, – складають акти щодо руйнувань. Для цього створені спеціальні комісії.

Типове таке житло на три кімнати матиме площу 90 м кв. Прогнозована собівартість – 1,1-1,2 млн грн. Ця сума не включає в себе умеблювання і ремонт. Однак до неї входить встановлення всієї необхідної сантехніки. Буде ще кілька варіантів будинків – на 60 м кв. та 120 м кв.

Загалом на відбудову усіх 5 000 зруйнованих об'єктів потрібно близько 6 млрд грн. Це стосується тільки будівництва приватних будинків, без електромереж і газопостачання, які здебільшого там є.

"Використовуються технічні рішення, які дають можливість дати результат за місяці. Матеріали: газобетон, арматура, деревина. Для нас головне – час, потрібно знайти таку кількість виробників, які закриють потребу до зими", – додав Кулеба.

З 69 громад Київщини у 46 є руйнування, і всі вони мають різний характер. По всій області зруйновані близько 5 000 приватних будинків.

У деяких містах і селах не було лінії зіткнення, і вони постраждали від артилерійських обстрілів. А, наприклад, Ірпінь, в якому проходила лінія зіткнення, постраждав значно більше. У Бородянці повністю зруйнована центральна вулиця. У селі Макарівської громади понад 70 приватних будинків зруйновані вщент.

Крім того, у Київській області є ще 44 комерційні підприємства, які доведеться відбудувати з нуля. 100 підприємств зруйновані частково.