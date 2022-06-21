Українці зможуть розраховувати на безповоротні гранти для розвитку бізнесу - Шмигаль

Уряд запускає програму "еРобота", в рамках якої держава надаватиме здобувачам гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск свого бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль .

Ми плануємо видавати 20 тисяч таких грантів на рік. Відповідно, річний бюджет програми – 5 млрд. грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як пошиття одягу та взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», – пояснює прем'єр-міністр.

Взяти участь у програмі може будь-який українець, який не працює на підприємствах та не веде інший бізнес.

Для отримання гранту потрібно буде подати заявку через портал Дія або відділення Ощадбанку, а також бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти буде перераховано на спеціальний рахунок.

Крім того, у рамках нового проекту «еРобота» уряд затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв на створення садів та теплиць. У цьому випадку суми грантів обчислюються у мільйонах гривень і претендувати на них зможуть як фермери, так і аграрні компанії.