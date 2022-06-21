Українці зможуть розраховувати на безповоротні гранти для розвитку бізнесу - Шмигаль
Уряд затвердив також програми безповоротних грантів для аграріїв до 7 млн. грн на створення садів та теплиць, інформує
Уряд запускає програму "еРобота", в рамках якої держава надаватиме здобувачам гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск свого бізнесу. Про це
Ми плануємо видавати 20 тисяч таких грантів на рік. Відповідно, річний бюджет програми – 5 млрд. грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як пошиття одягу та взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», – пояснює прем'єр-міністр.
Взяти участь у програмі може будь-який українець, який не працює на підприємствах та не веде інший бізнес.
Для отримання гранту потрібно буде подати заявку через портал Дія або відділення Ощадбанку, а також бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти буде перераховано на спеціальний рахунок.
Крім того, у рамках нового проекту «еРобота» уряд затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв на створення садів та теплиць. У цьому випадку суми грантів обчислюються у мільйонах гривень і претендувати на них зможуть як фермери, так і аграрні компанії.