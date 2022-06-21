Нафтогаз у липні подасть позов в міжнародний арбітраж до Газпрому

НАК "Нафтогаз України" у липні має намір подати позов проти російського Газпрому за скорочення транзиту природного газу територією України порівняно із законтрактованими обсягами. Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок.

"Наступного місяця ми будемо мати право звертатися в Міжнародний арбітраж. І ми, звичайно, будемо використовувати всі права, які в нас є за цим контрактом", - сказав Вітренко.

За його словами, Газпром не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для транзиту.

Він зауважив, що за умовами транзитного контракту, на врегулювання спірних питань відводиться 45 днів.

"Зідно з умовами нашого контракту з Газпромом передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і "Газпром" не змінить своєї позицію, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, передарбітражну процедуру через невиконання Газпромом умови "качай або плати" "Нафтогаз України" розпочав у травні - за неповну оплату заброньованих потужностей.

Контракт на транзит між "Нафтогазом", ОГТСУ та Газпромом було підписано 30 грудня 2019 року. Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд кубометрів, у 2021-2024 роках – по 40 млрд кубометрів "блакитного палива". Оплата цих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.