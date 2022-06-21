Депутати дали добро на запровадження мораторію на підвищення тарифів

Тарифи на газ та теплопостачання в Україні не змінюватимуть до закінчення воєнного стану та пів року після нього. Відповідний законопроєкт № 7427 депутати ухвалили у першому читанні у вівторок 229 голосами.

"Пропонується встановити заборону постачальникам природного газу вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості. В умовах запропонованого законопроектом мораторію з метою відновлення об'єктів критичної інфраструктури, інших об'єктів стратегічного значення передбачається компенсаторний механізм покриття витрат/втрат", – йдеться в проекті.

Така ініціатива коштуватиме бюджету 264,3 млрд грн.

Зокрема, на час воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування заборонено:

підвищувати вартість доставки газу;

підвищувати тариф на опалення;

підвищувати тариф на гарячу воду;

підвищувати тарифи на газ.

Закон передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

Водночас, законопроект дозволяє "Нафтогазу" забирати комунальне майно за борги.