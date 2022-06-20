Українські біженці у Словаччині можуть отримати по 380 євро від Червоного Хреста

Грошову допомогу українцям у Словаччині надають не лише місцева влада, а й міжнародні організації. Зокрема, українські біженці можуть отримати виплати від ЮНІСЕФ та Червоного Хреста.

Гроші виплачують тим, хто їх найбільше потребує. Йдеться про багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, пенсіонерів, вагітних жінок, неповні сім'ї з пенсіонерами старше 60 років.

Зареєструватися на отримання виплат українські біженці можуть у Михайлівцях, Нітрі, Жиліні та Братиславі.

Розраховувати на підтримку ЮНІСЕФ можуть усі українці, які приїхали до Словаччини після 24 лютого та мають документ тимчасового захисту. Словацький Червоний Хрест також надає фінансову допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Зареєструватись можна на один вид підтримки.

Сім'я може отримати щонайбільше 380 євро (11,8 тис. грн) на місяць. По 80 євро виплачується на дорослого, по 160 євро – на дітей віком до 3 років, ще по 60 євро – дітям від 3 до 18 років. Людям з інвалідністю передбачено окремі виплати.

Для отримання допомоги слід записатися до реєстраційного центру УВКБ ООН . З собою потрібно мати документ на посвідчення особи, словацький номер Rodne Cislo, словацький номер телефону, номер словацького банківського рахунку.

Виплати надійдуть на словацький банківський рахунок, зазначений у анкеті. Отримати готівку можна в будь-яких пунктах Western Union в Словаччині.

Раніше повідомлялося, скільки українським біженцям коштує місяць життя в Словаччині.