Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж солі, соди та оцту

Мережа супермаркетів АТБ запровадила обмеження на продаж деяких товарів у зв'язку із перебоями поставок. Йдеться про продаж солі, соди та оцту.

Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж солі, соди та оцту

В АТБ просять покупців не панікувати та дочекатися поставок необхідних товарів. Як відомо, через сильний ажіотаж на сіль, соду, а разом з ними і оцет, українці за кілька тижнів скупили місячний запас цих продуктів у супермаркетах.

Щоб хоч трохи контролювати апетити громадян, в одному з магазинів АТБ у Запоріжжі ввели обмеження - не більше 2 одиниць солі, соди та оцту в одні руки.

Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж солі, соди та оцту
При цьому, клієнти АТБ онлайн можуть замовити сіль. В наявності залишилася тільки гімалайська сіль у 200-грамових упаковках по 18,7 грн.

Соди немає. Щодо оцту, то дефіцит не спостерігається. Покупці можуть придбати як яблучний оцет 6% виробництва власної марки АТБ за 19,90 грн/0,5 л. Також є в наявності оцет ТМ "Руна" 9% за 20,40 грн./0,75 л та оцет 9% виробництва власної марки АТБ за 17,60 грн./0,9 л.

Коли саме сіль та сода з'являться у супермаркетах, керівництво АТБ не озвучує. Через черги на кордоні поставки затримуються вже на 2 тижні. Проте товар неодмінно прийде і з'явиться у продажу.

Раніше повідомлялося, що супермаркети "Сільпо" відновили продаж солі виробництва "Артемсіль".


Лобанова Єлизавета, Тудей





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