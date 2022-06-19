Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням

У зв'язку із різким збільшенням кількості клієнтів у "Нафтогазі" затримують платіжки за травень. Про це повідомляє сайт компанії "Нафтогаз".

Зазначається, що платіжки будуть доступні після 20 червня. Але не в паперовому вигляді, а онлайн - в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA.

Паперові будуть ще пізніше. Друковані платіжки"Укрпошта" доставить вже після 25-го числа поточного місяця і лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

"Через те, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені на рахунки ГК "Нафтогаз України". У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується", - пояснили в кмпанії.

У "Нафтогазі" нагадують, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку.

Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів).

EIC - це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр).

Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

"Після отримання особового рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо", - пояснюють в повідомленні.

Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, 25 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Більшість із них — облгази, які працювали під брендом компанії РГК, яку пов'язують із Фірташем.

30 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів України передав ці облгази в управління «Чорноморнафтогаз», що входить до структури НАК «Нафтогаз України».

17 червня стало відомо, що Київ та ще п'ять міст залишилися без постачальників газу. Жителів цих регіонів також перевели до "Нафтогазу" як постачальника "останньої надії". Це ще 1,3 млн українських домогосподарств.