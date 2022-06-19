Карта поляка буде основою додаткових виплат для українців у Польщі

Польща вирішила додатково підтримати фінансами українців, в яких є карта поляка. Цей документ стане підставою для виплат його власнику і навіть членам його сім'ї.

Польща готує додаткові виплати українцям із картою поляка

Проект називається "Допомога полякам з України". Його ініціаторами виступили три громадські організації: фонд Wolnosc i Demokracja, організація Pomoc Polakom na Wschodzie, а також товариство Wspolnota Polska. Про це повідомляє видання businessua.

На отримання цих виплат можуть розраховувати такі категорії громадян:

  • українці, які мають карту поляка;
  • українці, які мали раніше карту поляка, а тепер отримали вид на постійне проживання або громадянство Польщі;
  • польські громадяни, які мешкають в Україні;
  • близькі родичі тих людей, які перераховані вище. До таких родичів належать чоловіки, дружини, діти, батьки, дідусі та бабусі.
Польща готує додаткові виплати українцям із картою поляка

При цьому є ще одна обов'язкова умова для одержувачів такої допомоги: вони мали в'їхати до Польщі після 24 лютого 2022 року.

На який розмір фінансової допомоги можуть розраховувати українці, що мають картку поляка?

Їм дадуть одноразові виплати: по 1500 злотих на дорослих та по 750 злотих на дітей.

Крім того, володарі карти поляка можуть розраховувати ще на таку допомогу з боку цих польських громадських організацій:

  • транспортну підтримку;
  • курси польської мови;
  • медичну та психологічну допомогу;
  • юридичний супровід;
  • послуги перекладача;
  • сприяння у професійному розвитку та реалізації.

Нагадаємо, українцям в Польщі призупинили виплати від ООН. Подати заявки на отримання таких виплат можуть не всі.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитаютСтраховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают
Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларівДопомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Допомога з безробіття українцям у Польщі: як зареєструватися в центрі зайнятості та отримувати виплатиДопомога з безробіття українцям у Польщі: як зареєструватися в центрі зайнятості та отримувати виплати
Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житлаЧехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла
На які товари відновлюється попит серед українців – дані НацбанкуНа які товари відновлюється попит серед українців – дані Нацбанку
Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларівДопомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів
Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стажНеуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж
Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездитьГоспродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить
Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боевГосударство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев
Украине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричестваУкраине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричества
Экспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — КудрицкийЭкспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — Кудрицкий
Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВтУже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт
Последние новости
Подгружаем последние новости