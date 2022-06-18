Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"

Торгові мережі України, в яких після місячного дефіциту знову з'явилася сіль виробництва державного підприємства "Артемсіль", використовують експортні запаси. Про це свідчить про моніторинг столичних супермаркетів.

Так, цього тижня знайомі пачки "Артемсолі" з'явилися у мережі супермаркетів "Сільпо". Але, як видно з напису на пачці, ця сіль призначалася на продаж до Грузії.

Фото: DT.UA/Лія Ільченко

Менш знайома упаковка, але також виробництва Артемсолі, з'явилася в мережі супермаркетів Novus. Власне це оптова упаковка в мішках, ймовірно призначена для експорту на Захід. Така сіль відрізняється особливим ступенем очищення та більшими кристалами.

Фото: DT.UA/Лія Ільченко

Ціна кілограма солі не перевищує 20 грн.

Нагадаємо, 14 липня Асоціація рітейлерів України повідомила, що мережа супермаркетів "Сільпо" доставила 300 тонн кам'яної солі від підприємства "Артемсоль".

"14 червня сіль залізницею доставили на склади мережі, а найближчими днями вона вже буде на полицях", - йшлося в повідомленні.

Де сіль перебувала весь час, після припинення виробництва на Артемсолі та протягом кількох тижнів відсутності цього продукту на полицях у магазинах, українцям так і не розповіли.

Про те, що сіль "Артемсолі" десь є, наприкінці травня повідомляв Центр протидії дезінформації. У повідомленні йшлося, що у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в кілька тисяч тонн за потреби 160 г на особу на місяць.

Тоді ж торгові мережі, такі як АТБ, "Фора", "Сільпо", також стверджували, що дефіциту солі не буде, тому що було вивезено майже весь запас "Артемсолі".

""Артемсіль" зупинила виробничий процес ще у квітні. Але майже весь запас готової продукції змогли вивезти", - підтверджував в.о. гендиректора підприємства Віктор Юрін.

Проте кілька тижнів у торгівлі утворився критичний дефіцит цього продукту.