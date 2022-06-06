Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен

Доллара по 50 гривен в Украине не будет, и по 40 он также маловероятен. Несмотря на то, что НБУ позволил банкам продавать валюту в обход фиксированных ограничений, курс доллара из-за этого не должен вырасти.

Такое соображение высказал СЕО ПриватБанка Герхард Беш в интервью, которое он дал изданию Forbes.

Беш не берется давать прогнозы относительно курса доллара. На сегодня это – дело неблагодарное, поскольку курс валюты будет зависеть от очень многих факторов.

"В то же время я не вижу никаких причин для резкого роста курса. Не только до 50 грн/доллар, но даже до 40 грн/доллар", – говорит топ-менеджер.

При этом он отметил, что ПриватБанк не стал повышать курс доллара тотчас же после того, как НБУ снял ограничения по цене американской валюты. Банкиры вначале "проследили за реакцией курса", говорит Герхард Беш.

Помнится, соучредитель monobank Олег Гороховский был более откровенен на этот счет.

"Все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс по картам (~36-37) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили", - описал тогда ситуацию Гороховский.

Впрочем, так или иначе, все банки стали потихоньку отходить от фиксированного курса доллара, что, несомненно, позитивно сказалось на рынке валют.

"И уже потом, когда ситуация стабилизировалась и курсообразование перестало быть спекулятивным, мы тоже начали приближаться к рыночным уровням", – рассказал топ-менеджер ПриватБанка.

Беш также считает грамотным решение НБУ о повышении учетной ставки до 25%. Это сделает гривну более привлекательной и ослабит давление на валютном рынке, считает банкир.

"Учитывая последние тенденции к инфляции, уменьшение валютных резервов и риск дальнейшей долларизации экономики, это необходимо было сделать, говорит Герхард Беш.

Напомним, экономический эксперт Тарас Козак убежден, что на гривну должно благотворно повлиять повышение учетной ставки НБУ. Он считает, что это либо укрепит гривну, либо удержит ее от стремительного обесценивания.