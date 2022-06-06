Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен

Доллара по 50 гривен в Украине не будет, и по 40 он также маловероятен. Несмотря на то, что НБУ позволил банкам продавать валюту в обход фиксированных ограничений, курс доллара из-за этого не должен вырасти.

Доллара по 50 не будет: в ПриватБанке рассказали, на сколько может вырасти курс валют

Такое соображение высказал СЕО ПриватБанка Герхард Беш в интервью, которое он дал изданию Forbes.

Беш не берется давать прогнозы относительно курса доллара. На сегодня это – дело неблагодарное, поскольку курс валюты будет зависеть от очень многих факторов.

"В то же время я не вижу никаких причин для резкого роста курса. Не только до 50 грн/доллар, но даже до 40 грн/доллар", – говорит топ-менеджер.

При этом он отметил, что ПриватБанк не стал повышать курс доллара тотчас же после того, как НБУ снял ограничения по цене американской валюты. Банкиры вначале "проследили за реакцией курса", говорит Герхард Беш.

Доллара по 50 не будет: в ПриватБанке рассказали, на сколько может вырасти курс валют

Помнится, соучредитель monobank Олег Гороховский был более откровенен на этот счет.

"Все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс по картам (~36-37) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили", - описал тогда ситуацию Гороховский.

Впрочем, так или иначе, все банки стали потихоньку отходить от фиксированного курса доллара, что, несомненно, позитивно сказалось на рынке валют.

"И уже потом, когда ситуация стабилизировалась и курсообразование перестало быть спекулятивным, мы тоже начали приближаться к рыночным уровням", – рассказал топ-менеджер ПриватБанка.

Беш также считает грамотным решение НБУ о повышении учетной ставки до 25%. Это сделает гривну более привлекательной и ослабит давление на валютном рынке, считает банкир.

"Учитывая последние тенденции к инфляции, уменьшение валютных резервов и риск дальнейшей долларизации экономики, это необходимо было сделать, говорит Герхард Беш.

Напомним, экономический эксперт Тарас Козак убежден, что на гривну должно благотворно повлиять повышение учетной ставки НБУ. Он считает, что это либо укрепит гривну, либо удержит ее от стремительного обесценивания.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Лишь 5 процентов обманутых владельцев криптовалют подают жалобы: масштаб мошенничеств впечатляетЛишь 5 процентов обманутых владельцев криптовалют подают жалобы: масштаб мошенничеств впечатляет
Блок рекламы


Похожие новости
Через платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — ЗеленскийЧерез платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — Зеленский
Грибы в Украине за неделю рекордно упали в ценеГрибы в Украине за неделю рекордно упали в цене
Украинские супермаркеты обновили цены на соль в УкраинеУкраинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине
Сколько стоит доллар на "черном" рынке и в банках: обновленный курсСколько стоит доллар на "черном" рынке и в банках: обновленный курс
ФОПам облегчили работу на время войны: упростили ряд услугФОПам облегчили работу на время войны: упростили ряд услуг
В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине: как она выглядитВ Ватикане выпустили монету, посвященную Украине: как она выглядит
Проценты по депозитам в Украине будут изменены - НБУПроценты по депозитам в Украине будут изменены - НБУ
В Вашингтоне на благотворительном аукционе продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов СШАВ Вашингтоне на благотворительном аукционе продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов США
Курс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставкиКурс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставки
Как в Украине изменились зарплаты и рынок вакансий: июньская инфографикаКак в Украине изменились зарплаты и рынок вакансий: июньская инфографика
Последние новости
Подгружаем последние новости