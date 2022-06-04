Илон Маск передал очередной подарок для Украины: что на этот раз, фото

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, который помогает Украине с начала войны, передал солнечные электростанции (СЭС) с аккумуляторами Tesla Powerwall. Сейчас они обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры в Киевской области, информирует Апостроф.

Об этом проинформировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Одна из таких систем установлена в амбулатории деоккупированной Бородянки.

"На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений", – отметил министр.

Федоров также в очередной раз поблагодарил Маска за помощь Украине.

Технология Tesla Powerwall представляет собой литий-ионный аккумулятор, разработанный компанией Tesla Motors. Он предназначен для сохранения энергии, полученной от солнечных панелей.


Инна Погрибная, Апостроф





Интересные новости
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Миллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фотоМиллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фото
Работа в Венгрии: условия труда и зарплата, на которые могут рассчитывать беженцы из УкраиныРабота в Венгрии: условия труда и зарплата, на которые могут рассчитывать беженцы из Украины
Верховная Рада Украины отказалась вводить налоги на топливо в УкраинеВерховная Рада Украины отказалась вводить налоги на топливо в Украине
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение"Зачем мне этот геморрой?": ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение
Военные расходы составляют три четверти бюджета Украины — министр финансовВоенные расходы составляют три четверти бюджета Украины — министр финансов
Конфискация роSSийских активов в пользу Украины - один из пунктов обсуждения на саммите ЕСКонфискация роSSийских активов в пользу Украины - один из пунктов обсуждения на саммите ЕС
Сальмонелла в “Киндерах”: Ferrero отзывает из Украины отдельные партии – ГоспродпотребслужбаСальмонелла в “Киндерах”: Ferrero отзывает из Украины отдельные партии – Госпродпотребслужба
Запад размышляет, стоит ли снять санкции с роSSийских бизнесменов в обмен на средства для восстановления УкраиныЗапад размышляет, стоит ли снять санкции с роSSийских бизнесменов в обмен на средства для восстановления Украины
Международные партнеры собрали $15 млрд грн на финансирование бюджета УкраиныМеждународные партнеры собрали $15 млрд грн на финансирование бюджета Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости