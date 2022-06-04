Илон Маск передал очередной подарок для Украины: что на этот раз, фото

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, который помогает Украине с начала войны, передал солнечные электростанции (СЭС) с аккумуляторами Tesla Powerwall. Сейчас они обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры в Киевской области, информирует Апостроф .

Об этом проинформировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Одна из таких систем установлена в амбулатории деоккупированной Бородянки.

"На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений", – отметил министр.

Федоров также в очередной раз поблагодарил Маска за помощь Украине.

Технология Tesla Powerwall представляет собой литий-ионный аккумулятор, разработанный компанией Tesla Motors. Он предназначен для сохранения энергии, полученной от солнечных панелей.