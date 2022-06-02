Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше

Украинцы вскоре будут лишены пособий в Польше. Финансовая помощь беженцам из Украины будет доступна еще только месяц. С 1 июля остаются выплаты останутся лишь для узкого круга людей.

Польша прекращает выплату пособий беженцам из Украины: названа дата

Эту тревожную новость опубликовало издание Rzeczpоspolita, которое ссылается на слова замглавы польского МВД и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернаркера.

Итак, с 1 июля пособие для беженцев из Украины будет доступно не всем, а лишь ограниченному кругу людей: инвалидам, многодетным женщинам и беременным.

На такой, весьма непопулярный, шаг, польское правительство решилось из-за того, что для Польши, принявшей более 3,5 млн наших граждан, расходы на их содержание становятся неподъемными. В то же время, на польском рынке труда сейчас появилось немало новых вакансий, которые при желании могли бы заполнить беженцы из Украины. При этом польские работодатели даже готовы к установлению более гибких графиков работы специально для женщин с детьми.

Польша прекращает выплату пособий беженцам из Украины: названа дата

В общем, таким шагом польская власть пытается подтолкнуть украинцев, которые еще не работают, к трудоустройству. Ну, а тем, кто все же не готов искать работу в Польше, придется либо жить там за свой счет, либо покинуть страну.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться в Украину", - подтвердил профессор Петр Длугош.

Впрочем, в последнее время и так поток мигрантов из Польши в Украину стал доминировать над тем потоком, который едет из Украины в Евросоюз. Украинцы стали активнее возвращаться домой: кто из-за того, что не сумел зацепиться корнями за капризную европейскую землю, а кто – из-за того, что боевые действия в Украине сместились на восток, и теперь можно возвращаться к своим домам.

Напомним, в Польше резко увеличилось количество вакансий в некоторых сферах. И при большом желании работу все же можно найти.


Марченко Любов, Тудей

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